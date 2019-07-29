В Афганистане погибли двое военнослужащих США

29 июля 2019 22:28 (UTC+04:00)

Двое военнослужащих США погибли в Афганистане, сообщает командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подробности происшествия не приводятся. В сообщении уточняется, что в соответствии с правилами Пентагона имена погибших в бою военнослужащих не сообщаются в течение суток, пока информация не доведена до их ближайших родственников.

Сообщение о гибели американских военнослужащих поступило на фоне переговоров, которые ведут США с радикальным афганским движением "Талибан" о заключении мира и выводе войск из страны.

По словам спецпосланника США по Афганистану Залмая Халилзада, межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с "Талибаном".

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.

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