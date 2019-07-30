США внесли в свой санкционный список гражданина КНДР за связи с Трудовой партией Кореи

30 июля 2019 00:37 (UTC+04:00)

Власти Соединенных Штатов в понедельник добавили в свой санкционный список гражданина КНДР Ким Су Ира за его связи с Трудовой партией Кореи (ТПК). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в пресс-релизе Минфина США.

По данным Вашингтона, Ким Су Ир работает во Вьетнаме от имени подчиняющегося ТПК департамента оружейной промышленности, в отношении которого действуют санкции ООН и США за его "участие в основных аспектах ракетной программы КНДР".

"Ким Су Ир нарушил резолюции Совбеза ООН и поддерживал программу [создания] оружия КНДР", - заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, слова которой приводятся в пресс-релизе.

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