Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400

В госдепартаменте США не комментируют возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и заявляют о "стратегических отношениях" с республикой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400", - заявил РИА Новости представитель ведомства.

"Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения. Мы по-прежнему привержены нашим стратегическим отношениям с Турцией", - добавил он.

Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает введение ограничительных мер против стран, которые в том числе осуществляют военно-техническое сотрудничество с Россией.

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