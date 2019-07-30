Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах

30 июля 2019 02:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.

Американский лидер не пояснил, что конкретно он имеет в виду.

США неоднократно предлагали Тегерану вновь возобновить переговоры после того, как в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе в мае 2017 года. Иран такие предложения пока отвергает.

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