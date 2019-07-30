В США пять человек погибли в результате стрельбы

30 июля 2019 04:44 (UTC+04:00)

Пять человек погибли и два были ранены в результате стрельбы в американском штате Висконсин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC News.

Стрельба произошла в двух домах в соседних городах Лейк Холли и Лафайетт. В воскресенье вечером полиция прибыла на экстренный вызов в городе Лейк Холли и обнаружила тела мужчины и женщины. Еще два человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Позднее сотрудники полиции отправились в соседний город Лафайетт, чтобы оповестить членов семьи одной из жертв. Когда никто не ответил на звонок в дверь, правоохранители ворвались в дом и обнаружили еще трех погибших.

По версии полиции, в обоих случаях действовал один и тот же человек. Подозреваемый стрелок скончался, отмечает телеканал.

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