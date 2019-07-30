США планируют построить дополнительные военные объекты в Австралии

США планируют построить дополнительную военную инфраструктуру в Австралии после того, как Конгресс одобрит выделение $211,5 млн американскому ВМФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Развитие [военной] инфраструктуры станет поддержкой в реализации Force Posture Initiatives", - заявила она. Пейн при этом не уточнила, о каких именно объектах идет речь. По информации агентства, ранее СМИ сообщали о предполагаемом строительстве нового порта в районе Дарвина на севере Австралии.

Принятая в 2011 году программа Force Posture Initiatives нацелена на расширение сотрудничества в сфере безопасности между США и Австралией. В ее рамках 2,5 тыс. американских морских пехотинцев ежегодно проходят подготовку на австралийских военных базах.

К настоящему времени на территории Австралии уже действуют несколько военных объектов, находящихся в совместном ведении австралийских и американских вооруженных сил. В их числе станция космического слежения Pine Gap в центре страны, станция связи ВМС Harold E Holt на западном побережье и военная база Robertson-Berreks рядом с Дарвином.

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