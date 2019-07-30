Трамп продлил на год режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Ливане

30 июля 2019 23:11 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год так называемый режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Ливане. Одновременно с этим пролонгируется действие положений исполнительного указа, который позволяет США вводить санкции против лиц, "подрывающих демократические институты" в этой стране, сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В тексте специального уведомления напоминается, что данный режим был введен предшественником Трампа Джорджем Бушем - младшим в связи с "необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и зарубежной политики Соединенных Штатов", которая исходила от тех, кто подрывает работу "ливанского легитимного и демократически избранного правительства или демократических институтов".

Речь также идет о людях, которые предпринимали усилия по "восстановлению контроля со стороны Сирии или способствовали сирийскому влиянию в Ливане". "Подобные действия приводят к политической и экономической нестабильности в стране и регионе", - говорится в документе.

Как отмечает Белый дом, сейчас такая активность продолжается. В частности, происходит передача вооружения, в том числе высокотехнологичного, шиитской группировке "Хезболлах", что подрывает суверенитет страны, а также угрожает нацбезопасности США.

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