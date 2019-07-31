Вашингтон призвал Токио и Сеул заключить временное соглашение для решения торгового спора

31 июля 2019 01:30 (UTC+04:00)

США призвали Республику Корея и Японию подписать соглашение, которое бы позволило отложить введение новых торговых ограничений и дать время для урегулирования разногласий между двумя странами. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этому плану, соглашение не будет предусматривать никаких конкретных мер. Смысл его должен заключаться лишь в том, чтобы отложить любые новые шаги, которые могли бы способствовать эскалации. Предполагаемый срок действия предложенного соглашения не уточняется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить в качестве посредника в целях улаживания торговых споров между Республикой Корея и Японией.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения. Японская сторона также высказывала подозрения по поводу того, что часть этих компонентов, пригодных для использования в военно-промышленном комплексе, могла нелегально поставляться из Южной Кореи в КНДР. Сеул категорически отвергает такие предположения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп продлил на год режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Ливане
США 30 июля 23:11
Глава МИД Ирана призвал Трампа к дипломатическому разрешению противоречий
Иран 30 июля 23:01
Госдеп одобрил продажу Южной Корее оборудования для обслуживания беспилотников
США 30 июля 22:00
МИД КНР заявил о прямой причастности США к беспорядкам в Гонконге
Другие страны 30 июля 17:46
США планируют построить дополнительные военные объекты в Австралии
США 30 июля 17:28
Трамп посетит Польшу с визитом с 31 августа по 2 сентября
Другие страны 30 июля 16:29
Лента новостей
КНДР осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов
Другие страны 01:53
Роухани призвал ЕС возобновить сотрудничество с Ираном в нефтяной и банковской сфере
Иран 01:12
Более 200 гектаров леса сгорели на юге Франции
Европа 00:50
Турция стремиться к созданию "мирного коридора" на границе с Сирией
Турция 00:29
При взрыве в Пакистане погибли пять человек (Обновлено)
Другие страны 00:07
В результате ДТП в Турции пострадали девять человек
Турция 30 июля 23:44
Грузия подала заявку на проведение зимнего Европейского юношеского фестиваля в 2025 году
Грузия 30 июля 23:24
Трамп продлил на год режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Ливане
США 30 июля 23:11
Глава МИД Ирана призвал Трампа к дипломатическому разрешению противоречий
Иран 30 июля 23:01