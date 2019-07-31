В Конгрессе США хотят запретить передачу Эр-Рияду американских ядерных технологий

31 июля 2019 02:46 (UTC+04:00)

Группа законодателей из обеих партий Конгресса США намерена представить инициативу, которая запретит передачу Саудовской Аравии американских ядерных технологий. Об этом сообщил во вторник журнал Foreign Policy, в распоряжении которого оказался проект соответствующего документа. Его авторами выступили сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Законопроект, уже получивший поддержку многих членов Сената, запрещает Экспортно-импортному банку США финансировать передачу ядерных технологий и оборудования Саудовской Аравии, пока Эр-Рияд не заключит с Вашингтоном соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере и не будет соблюдать международные стандарты, призванные предотвратить распространение ядерного оружия. Данный банк играет ключевую роль в финансировании процедуры экспорта связанных с ядерной энергетикой американских технологий за границу.

По версии сенаторов, запрет будет действовать, пока королевство не откажется от обогащения и переработки урана, не заключит соглашение о сотрудничестве в ядерной области в соответствии с американским законодательством и не примет дополнительные протоколы о гарантиях, согласно положениям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инициатива также потребует от банка сообщать Конгрессу подробности любого соглашения с Саудовской Аравией в ядерной сфере.

В то время как Эр-Рияд планирует разработать широкомасштабную ядерно-энергетическую программу, власти королевства до сих пор "демонстрируют небольшую готовность принять решительные меры по нераспространению" ядерного оружия, говорится в законопроекте.

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