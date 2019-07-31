Белый дом начали окружать четырехметровой оградой

31 июля 2019 10:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп начал строительство стены не только на американо-мексиканской границе, но и вокруг собственной резиденции в Вашингтоне - Белого дома. Участок ограждения вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый известный и любимый туристами вид на эту достопримечательность, закрыли сплошным строительным забором белого цвета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Резиденцию американского лидера, однако, все равно видно с улицы. Для красоты ограждение обтянуто белой тканью, на которой размещены некоторые детали проекта, а также архивные изображения того, как Белый дом выглядел в предыдущие эпохи.

Согласно планам, описанным на сайте Национальной парковой службы, нынешнюю ограду высотой приблизительно в 2 м должны заменить в два раза более высокой. Новый барьер высотой около 13 футов (почти 4 м) будет построен с применением технологий обнаружения нарушителей и таким образом, чтобы на него было практически невозможно взобраться.

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