Проблемы иммиграции и здравоохранение стали основными на теледебатах Демпартии США

Полемика по наиболее злободневным темам - от проблем нелегальной миграции до здравоохранения, "зеленой" экономики и ситуации в Афганистане - развернулась в среду в заключительный день состоявшихся в Детройте (штат Мичиган) вторых теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии. Трансляцию вела телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Беспрецедентно большое число участников - 20 человек - вынудило Национальный комитет Демократической партии проводить их в два этапа. Минувшим вечером на сцену зала Fox Theater вышла первая десятка - сенатор Берни Сандерс от штата Вермонт и сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени, писатель Марианна Уильямсон и губернатор штата Монтана Стив Буллок, сменивший участвовавшего в первых теледебатах в июне конгрессмена от штата Калифорния Эрика Суолуэлла, который ранее заявил, что выходит из борьбы.

За ходом дебатов во вторник, по данным исследовательской службы Nielsen, следили 8,7 млн телезрителей и еще 2,8 млн смотрели их в режиме онлайн. Как напомнила в среду газета The Hill, аудитория первых теледебатов демократов в Майами 26 июня была значительно большей - 15,3 млн человек.

В среду вечером свои взгляды на внутреннюю и внешнюю политику США излагали вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, предприниматель Эндрю Янг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

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