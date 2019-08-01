Проблемы иммиграции и здравоохранение стали основными на теледебатах Демпартии США

1 августа 2019 10:13 (UTC+04:00)

Полемика по наиболее злободневным темам - от проблем нелегальной миграции до здравоохранения, "зеленой" экономики и ситуации в Афганистане - развернулась в среду в заключительный день состоявшихся в Детройте (штат Мичиган) вторых теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии. Трансляцию вела телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Беспрецедентно большое число участников - 20 человек - вынудило Национальный комитет Демократической партии проводить их в два этапа. Минувшим вечером на сцену зала Fox Theater вышла первая десятка - сенатор Берни Сандерс от штата Вермонт и сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени, писатель Марианна Уильямсон и губернатор штата Монтана Стив Буллок, сменивший участвовавшего в первых теледебатах в июне конгрессмена от штата Калифорния Эрика Суолуэлла, который ранее заявил, что выходит из борьбы.

За ходом дебатов во вторник, по данным исследовательской службы Nielsen, следили 8,7 млн телезрителей и еще 2,8 млн смотрели их в режиме онлайн. Как напомнила в среду газета The Hill, аудитория первых теледебатов демократов в Майами 26 июня была значительно большей - 15,3 млн человек.

В среду вечером свои взгляды на внутреннюю и внешнюю политику США излагали вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, предприниматель Эндрю Янг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нетанияху встретился с Кушнером и Гринблаттом
Израиль 09:44
Помпео продлил ограничения США на ядерную программу Ирана
Иран 09:17
США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
В мире 04:26
В США допустили отказ от торговой сделки с Британией при нарушении Белфастского соглашения
Другие страны 31 июля 17:48
Столтенберг заявил о готовности НАТО к распаду ДРСМД
Другие страны 31 июля 17:13
НАТО не получала запросов на развертывание морской операции в Ормузском проливе
Другие страны 31 июля 16:49
Лента новостей
В Грузии будут пересмотрены тарифы на электроэнергию
Энергетика 11:31
Минобороны Казахстана закупит лекарства
Тендеры 11:25
Будет приостановлено газоснабжение в двух районах Азербайджана
Общество 11:22
Туркменистан расширяет географию экспорта текстиля
Бизнес 11:17
В Азербайджане на увеличение зарплат и пенсий выделены 2,3 млрд манатов
Бизнес 11:14
Сеул потребовал от Токио снять торговые ограничения
Другие страны 11:12
Названы объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 11:00
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт не будут соперничать за "Оскар"
Интересное 11:00
Самир Шарифов: В кредите MIGA для ЮГК необходимости нет
Энергетика 10:54