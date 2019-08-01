Болтон: Трамп считает серьезными угрозами распространение ядерного оружия и терроризм

1 августа 2019 17:44 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает наиболее серьезными угрозами распространение ядерного оружия и международный терроризм. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox Business, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Как я думаю, он считает наибольшей угрозой распространение ядерного оружия и другого оружия массового поражения, - отметил Болтон. - Именно поэтому он уделяет пристальное внимание Ирану и Северной Корее, именно поэтому он готов обсуждать проблемы контроля над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем, который располагает крупным и все увеличивающимся ядерным арсеналом".

"Кроме того, - добавил помощник президента по национальной безопасности, - по-прежнему существует террористическая угроза. Именно поэтому мы полны решимости нанести окончательное поражение" группировке "ИГИЛ".

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