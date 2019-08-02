Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет настрой на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на новые ракетные пуски, произведенные Пхеньяном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, американский лидер сказал в четверг во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Трансляцию вел телеканал Fox News.

"Конечно, конечно. Потому что это ракеты малой дальности, мы никогда не обсуждали это. Мы обсуждали ядерную программу", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли контакты с Пхеньяном после проведения им новых ракетных пусков. "Множество других стран тоже проводят испытания таких ракет", - добавил президент США.

Трамп заявил, что не обеспокоен новыми ракетными пусками КНДР - Reuters.

Трамп заявил, что КНДР в последнее время запускала ракеты малой дальности, и у него нет договоренностей по этому вопросу с Пхеньяном.

Американские власти внимательно следят за ракетными пусками с территории КНДР и тесно консультируются по этому вопросу с Республикой Корея и Японией. Об этом корр. ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Пентагона.

"Мы в курсе сообщений о сегодняшних дополнительных пусках ракет из Северной Кореи. Мы продолжаем следить за ситуацией и проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками", - отметил представитель оборонного ведомства США.

Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщило о том, что КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Согласно его информации, снаряды были запущены в 02:59 (20:59 мск) и 03:23 (21:23 мск) из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.

Агентство Рейтер со ссылкой на два источника информировало, что разведка США засекла новый вероятный запуск снаряда с территории КНДР. По их версии, предварительная информация указывает на схожесть нового пуска с испытанием в КНДР двух баллистических ракет малой дальности 31 июля. Один из источников агентства заверил, что новый запуск не представлял угрозы для Северной Америки. Агентство не уточнило, когда именно, по их сведениям, был осуществлен новый запуск.

ОКНШ ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила 31 июля запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.

По итогам первого в истории саммита руководителей США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Власти КНДР также ранее объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности. Трамп заявлял, что Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.

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