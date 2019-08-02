Глава Пентагона после слов Трампа приостановил тендер с участием Amazon

2 августа 2019 03:56 (UTC+04:00)

Министр обороны США Марк Эспер приостановил подготовку к конкурсу на общую сумму в 10 миллиардов долларов по закупке цифровых услуг с участием интернет-гиганта Amazon после сомнений, высказанных президентом Дональдом Трампом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министр Эспер привержен обеспечению того, чтобы наши войска обладали наилучшими возможностями, включая искусственный интеллект, для того чтобы оставаться самой боеспособной силой в мире, сберегая при этом средства налогоплательщиков. Выполняя свое обещание членам конгресса и американской общественности, министр Эспер изучает программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI). Решение по программе не будет принято до тех пор, пока он не завершитизучение", - говорится в заявлении Пентагона, которое цитирует издание Politico.

Издание отмечает, что решение стало результатом масштабной лоббистской кампании со стороны компании Oracle – конкурента Amazon.

В середине июля президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что администрация изучает возможный многомиллиардный контракт Пентагона с интернет-гигантом Amazon. По его словам, на возможное предоставление контракта Amazon жалуются "многие замечательные компании".

Американское министерство обороны собиралось в августе назвать победителя тендера, который за ближайшее десятилетие может получить от военного ведомства до 10 миллиардов долларов за свои услуги по созданию "облачных" сервисов. В тендере участвуют две компании - Amazon и Microsoft, но первая считается фаворитом.

Другие компании, включая Oracle и IBM, выступали против того, чтобы контракт был предоставлен лишь одной фирме.

Трамп известен критикой Amazon и его основателя Джеффа Безоса. Президент также добивается сокращения расходов на госзакупки, но при этом в последние два года постоянно увеличивал бюджет Пентагона.

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