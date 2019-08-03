Более 50% демократов нижней палаты Конгресса выступают за начало импичмента Трампа

3 августа 2019 07:02 (UTC+04:00)

Число членов Демократической партии в нижней палате Конгресса США, поддерживающих начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа, составляет 118 человек - более половины фракции демократов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, последним выступил за импичмент Трампа конгрессмен от штата Калифорния Салюд Карбахаль. Общее число таких законодателей-демократов в нижней палате Конгресса увеличилось на 23 человека после выступления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на Капитолийском холме на прошлой неделе, отмечает телекомпания.

Мюллер отвечал на вопросы, касавшиеся расследования им сведений о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США 2016 года.

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