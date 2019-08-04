Еще одна стрельба произошла в США, есть погибшие

4 августа 2019 11:26 (UTC+04:00)

Стрельба произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местной газеты Dayton Daily News, в результате погибли, предположительно, семь человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительным данным, один из стрелков убит, полиция проводит операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на автомобиле Jeep.

Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки, в США. Ранее в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре
США 11:48
Стрельба в Техасе будет расследоваться как преступление на почве ненависти
США 09:35
В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
В мире 08:59
Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали о произошедшем на месте происшествия
В мире 08:25
США поприветствовали прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе
В мире 07:28
Более 20 пострадавших при стрельбе в США находятся в критическом состоянии
В мире 03:04
Лента новостей
В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре
США 11:48
Эшли Янг назначен капитаном "Манчестер Юнайтед"
Спорт 11:22
Затраты "Реала" на трансфер Погба могут составить около €290 млн
Спорт 11:05
Французский изобретатель вновь пытается пересечь Ла-Манш на летающей доске
Европа 10:40
В Иране горит здание министерства нефти
Общество 10:15
В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
Арабские страны 09:56
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 09:42
Стрельба в Техасе будет расследоваться как преступление на почве ненависти
США 09:35
В работе Instagram произошел сбой
В мире 09:20