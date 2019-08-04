В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре

4 августа 2019 11:48 (UTC+04:00)

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке обвинили президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в том, что он якобы со своим братом и другими политическими деятелями страны участвует в заговоре, целью которого является защита наркоторговцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Wall Street Journal.

По ее данным, обвинения, выдвигаемые федеральными прокурорами, изложены в судебном документе, в котором приводятся подробности дела в отношении младшего брата главы Гондураса - бывшего законодателя Хуана Антонио Эрнандеса, - который ожидает суда в США. Отмечается, что брата президента Гондураса в документе называют наркоторговцем, работающим с "многотонными" партиями.

По мнению прокуроров, около 1,5 миллиона долларов, полученных от незаконного оборота наркотиков, были якобы использованы для поддержки Эрнандеса в ходе президентских выборов, состоявшихся в 2013 году. Свидетель, который, согласно документу, является "бывшим гондурасским чиновником и наркоторговцем", рассказал, как пишет издание, что местным политикам давали взятки и дарили подарки для того, "чтобы поддержать кампанию президента Эрнандеса".

Отмечается, что сам президент Гондураса "категорически отверг" обвинения в связях с незаконным оборотом наркотиков. В Белом доме и госдепе США ранее отмечали заслуги Эрнандеса в борьбе с оборотом кокаина, а также в снижении показателей числа убийств, пишет газета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еще одна стрельба произошла в США, есть погибшие
США 11:26
Стрельба в Техасе будет расследоваться как преступление на почве ненависти
США 09:35
В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
В мире 08:59
Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали о произошедшем на месте происшествия
В мире 08:25
США поприветствовали прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе
В мире 07:28
Более 20 пострадавших при стрельбе в США находятся в критическом состоянии
В мире 03:04
Лента новостей
Еще одна стрельба произошла в США, есть погибшие
США 11:26
Эшли Янг назначен капитаном "Манчестер Юнайтед"
Спорт 11:22
Затраты "Реала" на трансфер Погба могут составить около €290 млн
Спорт 11:05
Французский изобретатель вновь пытается пересечь Ла-Манш на летающей доске
Европа 10:40
В Иране горит здание министерства нефти
Общество 10:15
В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
Арабские страны 09:56
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 09:42
Стрельба в Техасе будет расследоваться как преступление на почве ненависти
США 09:35
В работе Instagram произошел сбой
В мире 09:20