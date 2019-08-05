США обеспокоены намерением Турции провести операцию в Сирии

Вашингтон обеспокоен намерением турецкой армии провести операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат, и считает подобные действия неприемлемыми. Об этом заявила в воскресенье корреспонденту ТАСС, как передает Trend, руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"). Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом", - сказала она.

Ортэгус отметила, что США "продолжают интенсивные дискуссии с Турцией о зоне безопасности". "Мы считаем этот диалог единственным способом обеспечить безопасность пограничной зоны. Любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес", - пояснила глава пресс-службы Госдепартамента.

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