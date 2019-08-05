Трамп объяснил инциденты со стрельбой "психическим заболеванием" нападавших

5 августа 2019 06:07 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР Кристофером Реем, главой Минюста Уильямом Барром и членами американского Конгресса возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей, подобных тем, что произошли в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо) и привели к гибели 29 человек. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье перед вылетом из Нью-Джерси в Вашингтон. Трансляцию вели американские новостные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ненависти нет места в нашей стране, и мы собираемся позаботиться об этом. Я долго говорил с генеральным прокурором [США] Уильямом Барром, я говорил с директором ФБР Кристофером Реем, я говорил с губернаторами обоих штатов, и мы выполняем много работы, многие работают прямо сейчас, многие сотрудники правоохранительных органов и другие. Я разговаривал с членами Конгресса о том, что мы можем сделать", - заявил Трамп. "Нам необходимо это остановить", - добавил он.

На вопрос о том, как он собирается решить "проблему с оружием", Трамп ответил, что "многое находится в работе". "Мы сделали больше, чем большинство администраций <...> Однако, пожалуй, еще больше предстоит сделать", - сказал президент.

Он также отметил, что в обоих случаях стрельба была связана с "психическим заболеванием". "Посмотрите на оба инцидента, это психическое заболевание. Это люди, которые очень и очень серьезно психически больны", - подытожил Трамп.

По словам американского лидера, в понедельник он выступит с заявлением относительно обоих инцидентов.

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