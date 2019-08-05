Министры обороны США и Австралии высказались за укрепление сотрудничества

5 августа 2019 08:06 (UTC+04:00)

Министр обороны США Марк Эспер и его австралийская коллега Линда Рейнолдс подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в сфере обороны между двумя странами в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в размещенном в воскресенье на сайте Пентагона заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры Рейнолдс и Эспер подчеркнули важность австралийско-американского сотрудничества в области обороны в Индо-Тихоокеанском регионе, включая более тесную вовлеченность и укрепление потенциала в сфере обороны с партнерами в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении.

Они отметили необходимость укрепления партнерства для обеспечения цепочек поставок оборонной продукции посредством различных действующих программ между двумя странами и указали на важность укрепления взаимодействия в науке и технологиях: в сферах от исследований и разработок до противоракетной обороны.

Главы оборонных ведомств также отметили необходимость координирования действий с партнерами в регионе посредством совместных учений. Рейнолдс и Эспер отметили, что с нетерпением ждут будущих учений с участием Соединенных Штатов, Австралии, Республики Корея и Японии.

Стороны также поприветствовали увеличение в 2019 году до 2,5 тыс. человек числа американских морпехов, размещенных на военной базе в окрестностях Дарвина в северной части Австралии.

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