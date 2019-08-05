После инцидентов со стрельбой Трамп обвинил американские СМИ в разжигании ненависти

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские средства массовой информации, распространяя лживые сообщения, способствуют созданию напряженной обстановки внутри страны. Такое мнение глава Белого дома выразил в понедельник в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На СМИ лежит большая ответственность за жизнь и безопасность граждан в нашей стране. Лживые новости в значительной степени способствовали разжиганию ненависти и гнева на протяжении многих лет. Освещение новостей должно быть честным, объективным и непредвзятым, иначе проблемы только обострятся", - написал Трамп.

Глава вашингтонской администрации обрушился на СМИ с критикой после того, как ряд либеральных изданий обвинили Трампа в том, что его критические высказывания в адрес латиноамериканских иммигрантов "спровоцировали стрельбу" в Эль-Пасо (штат Техас).

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