После инцидентов со стрельбой Трамп обвинил американские СМИ в разжигании ненависти

5 августа 2019 17:12 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские средства массовой информации, распространяя лживые сообщения, способствуют созданию напряженной обстановки внутри страны. Такое мнение глава Белого дома выразил в понедельник в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На СМИ лежит большая ответственность за жизнь и безопасность граждан в нашей стране. Лживые новости в значительной степени способствовали разжиганию ненависти и гнева на протяжении многих лет. Освещение новостей должно быть честным, объективным и непредвзятым, иначе проблемы только обострятся", - написал Трамп.

Глава вашингтонской администрации обрушился на СМИ с критикой после того, как ряд либеральных изданий обвинили Трампа в том, что его критические высказывания в адрес латиноамериканских иммигрантов "спровоцировали стрельбу" в Эль-Пасо (штат Техас).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин заявил, что действия США по ликвидации ДРСМД могут возобновить гонку вооружений
Другие страны 17:18
Москва осуждает введение США санкций в отношении главы МИД Ирана
Другие страны 13:07
Узбекистан налаживает сотрудничество с Филадельфией
Бизнес 12:46
В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
Другие страны 11:49
СМИ сообщили о начале военных учений США и Южной Кореи
Другие страны 11:26
Мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета флага США
Израиль 09:37
Лента новостей
Путин заявил, что действия США по ликвидации ДРСМД могут возобновить гонку вооружений
Другие страны 17:18
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: В Азербайджане, сделавшем важные шаги в направлении построения информационного общества, олимпийское движение между школами расширяется из года в год
Политика 17:16
BP работает в штатном режиме, но по особому регламенту при сильном ветре
Энергетика 17:03
Рекомендации АПБ Азербайджана и УМК в связи с праздником Гурбан
Общество 16:59
Фондовый рынок Азербайджана демонстрирует значительный рост сделок по корпоративным бумагам
Финансы 16:55
Президент Хорватии заявила о желании переизбраться на новый срок
Другие страны 16:50
Все нерешенные вопросы по IGB закроются в сентябре – исполнительный директор
Энергетика 16:49
Mega Insurance увеличит уставный капитал
Финансы 16:42
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева принимает участие в церемонии открытия 31-й Международной олимпиады по информатике
Политика 16:42