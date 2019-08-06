В Майами обстреляли участницу рэп-дуэта City Girls

6 августа 2019 21:16 (UTC+04:00)

Неизвестные в американском Майами обстреляли автомобиль, в котором находилась беременная участница рэп-дуэта City Girls. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал TMZ.

Как рассказала исполнительница Юн Майами, она возвращалась из студии звукозаписи, когда из следовавшего сзади автомобиля начали стрелять по ее красному Mercedes G-Wagon.

Пуля попала в запасное колесо внедорожника, после чего он загорелся. В результате стрельбы никто не пострадал. Прибывшая на место инцидента полиция пока не сумела установить личности подозреваемых.

Юн Майами объявила о своей беременности в июне. Вторая участница дуэта, известная под сценическим именем JT, отбывает двухлетнее тюремное наказание за мошенничество с кредитными картами.

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