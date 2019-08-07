Болтон заявил, что США вышли из ДРСМД в том числе из-за шагов Китая

Соединенные Штаты приняли решение выйти из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том числе из-за шагов Китая. Это, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, признал во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Однако позвольте мне вернуться на секунду к теме Китая. Думаю, вы имеете в виду прозвучавший накануне от министра обороны [США] Марка Эспера комментарий о том, что мы были бы готовы рассмотреть возможность развертывания ракет средней дальности на Дальнем Востоке [в Восточной и Юго-Восточной Азии]. Так это потому, что у Китая имеются уже тысячи таких развернутых ракет! Они [китайцы] не являлись стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому были вольны делать, что захотят. Это одна из причин, по которой президент [США Дональд] Трамп вышел из договора", - заявил Болтон, выступая в эфире телекомпании Fox.

На его взгляд, Вашингтон лишь пытается обеспечить безопасность своих союзников и своих сил передового развертывания, изучая вариант размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). "Мы говорим только о защите своих развернутых сил, своих союзников в Южной Корее и Японии и других районах", - полагает Болтон.

"Свои вооруженные силы нарастил Китай. Это он представляет угрозу", - утверждал советник Трампа.

"И это - часть более крупной дискуссии, которую, я считаю, нам необходимо провести, - о том, в каком направлении движется Китай: в плане развертывания своих вооруженных сил, своей экономической политики и спектра других вопросов, включая их внутреннюю политику", - добавил Болтон.

Он в настоящее время находится с визитом в столице Перу, принимая участие в региональной конференции по ситуации в Венесуэле.

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