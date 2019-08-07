В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку

7 августа 2019 01:53 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь посольства США подтвердил сообщения об уходе посла Джона Хантсмана в отставку, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета Salt Lake Tribune опубликовала копию письма дипломата, датированного пятым августа, в котором Хантсман сообщает президенту США Дональда Трампа об уходе с занимаемой должности с 3 октября 2019 года.

"Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол", — заявил представитель американской дипмиссии в комментарии РБК.

Хантсман возглавил посольство в Москве в 2017 году. Сообщалось, что он дал согласие на двухлетнюю командировку, после чего намеревался вернуться домой.

Издание Atlantic со ссылкой на четыре источника написало, что дипломат планирует баллотироваться на должность губернатора штата Юта, который он уже возглавлял с 2004 по 2009 год.

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