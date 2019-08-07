Гильермо дель Торо посвятил мигрантам именную звезду на "Аллее славы"

Кинорежиссер Гильермо дель Торо получил именную звезду на голливудской "Аллее славы" и посвятил ее всем мигрантам, включая себя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила газета Los Angeles Times.

"Для мексиканца получить эту звезду - это знак, и не один знак прямо сейчас не может быть банальным или простым. Это очень важно, что это происходит прямо сейчас, потому что, я могу сказать вам всем - всем иммигрантам всех наций - что вы должны верить в возможности, а не в препятствия, всегда", - заявил режиссер.

Отпраздновать важный этап в карьере дель Торо пришли певица Лана Дель Рей, режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс и другие.

"Не верьте лжи, которую они о нас говорят. Верьте в истории, которые у вас внутри, и верьте, что мы все можем изменить ситуацию, и у нас у всех есть истории, и мы все можем внести вклад в искусство, и ремесло, и мир, любым способом, каким мы хотим", - добавил он.

Гильермо дель Торо - мексиканский кинорежиссер. В 2018 году его фильм "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Также он выступал режиссером фильмов "Лабиринт фавна", "Багровый пик" и "Тихоокеанский рубеж".

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