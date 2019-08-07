Стрельбу на фестивале еды в США расследуют как дело о внутреннем терроризме

ФБР расследует стрельбу, произошедшую на фестивале еды в Калифорнии в конце июля, как дело "о внутреннем терроризме", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Стрельба произошла 28 июля на западе Калифорнии на одном из крупнейших в стране фестивалей еды. По последним данным, погиблитри человека, 15 получили ранения. Среди погибших 6-летний мальчик, 13-летняя девочка.

Предполагаемый стрелок был убит. По данным полиции, он пробрался на фестиваль, сделав отверстие в ограде. Позднее была установлена личность стрелка. Им является 19-летний Сантино Уильям Лиган.

Как заявил Беннетт, Лиган "интересовался идеологией насилия".

Он также отметил, что изучение принадлежавших стрелку цифровых устройств выявило "список целей", в который вошли религиозные группы, политические партии страны, а также правительственные учреждения. Помимо этого в списке были отмечены названия определенных церквей и зданий судов.

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