Помпео: США намерены вернуться к переговорам с КНДР о денуклеаризации в ближайшие недели

7 августа 2019 21:46 (UTC+04:00)

Стратегия Соединенных Штатов в отношении КНДР не изменилась, несмотря на ряд произведенных в последнее время Пхеньяном испытательных запусков ракет.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на совместной с британским министром иностранных дел Домиником Раабом пресс-конференции в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стратегия администрации президента США [Дональда] Трампа в отношении КНДР не изменилась. Наши усилия направлены на достижение полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи. Мы надеемся, что в ближайшие недели вернемся за стол переговоров для достижения этой цели", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

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