Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Эль-Пасо глава государства прилетел из города Дейтон в штате Огайо, где в ночь на воскресенье тоже произошел инцидент со стрельбой, жертвами которого стали девять человек. В ходе поездки президент пообщался с пострадавшими и семьями погибших, сотрудниками правоохранительных органов и медиками.

В своей записи в Twitter Трамп назвал визит "теплым и замечательным". В то же время он подверг критике высказывания сенатора-демократа от Огайо Шеррода Брауна и мэра Дейтона Нэн Уэйли.

"Их пресс-конференция после моего отъезда в Эль-Пасо была обманом. Это не имело ничего общего с тем, что было с теми потрясающими людьми, с которыми мне так повезло встретиться и провести время. Они все были восхитительны!", - написал Трамп.

Президент не уточнил, что именно он считает обманом.

Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.

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