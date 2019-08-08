В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений

Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инциденты произошли в городе Гарден-Гроув в среду. Как сообщили в полиции, изначально подозреваемый 33-летний местный житель предпринял попытку ограбления в одной из пекарен, а потом направился к жилому комплексу, где напал с ножом на двух человек. Один из них скончался на месте, второй скончался в больнице от полученных ранений.

Позднее мужчина ограбил два местных офиса, тяжело ранив женщину, а также напал на мужчину на заправке. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с глубокими порезами на лице. Затем подозреваемый направился в соседний город Санта-Ана и убил одного человека на парковке ресторана быстрого питания.

Как сообщил представитель полиции Гарден-Гроув Карл Уитни, сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить автомобиль подозреваемого. Он был задержан на входе в магазин с ножом и пистолетом в руках после того, как ранил охранника. Пострадавший был госпитализирован, но его не удалось спасти.

"Все эти акты насилия были случайными. Подозреваемый не был связан ни с одной из жертв", - заявил Уитни. Как отметили в полиции, мотив подозреваемого пока не установлен.

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