В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений

8 августа 2019 10:37 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инциденты произошли в городе Гарден-Гроув в среду. Как сообщили в полиции, изначально подозреваемый 33-летний местный житель предпринял попытку ограбления в одной из пекарен, а потом направился к жилому комплексу, где напал с ножом на двух человек. Один из них скончался на месте, второй скончался в больнице от полученных ранений.

Позднее мужчина ограбил два местных офиса, тяжело ранив женщину, а также напал на мужчину на заправке. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с глубокими порезами на лице. Затем подозреваемый направился в соседний город Санта-Ана и убил одного человека на парковке ресторана быстрого питания.

Как сообщил представитель полиции Гарден-Гроув Карл Уитни, сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить автомобиль подозреваемого. Он был задержан на входе в магазин с ножом и пистолетом в руках после того, как ранил охранника. Пострадавший был госпитализирован, но его не удалось спасти.
"Все эти акты насилия были случайными. Подозреваемый не был связан ни с одной из жертв", - заявил Уитни. Как отметили в полиции, мотив подозреваемого пока не установлен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помощник госсекретаря США Кимберли Брайер подала в отставку
США 09:29
Футболисты "Барселоны" обыграли "Наполи" в товарищеском матче в США
Спорт 08:46
Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека
США 06:42
В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана
Арабские страны 02:05
Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником
В мире 01:23
Почти 700 человек задержаны иммиграционными службами в США - СМИ
США 01:12
Лента новостей
В Азербайджане значительно выросло потребление газа
Энергетика 11:14
Подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт
Происшествия 11:07
Археологи нашли на дне озера в Польше наконечник копья, принадлежавший викингам
Европа 11:05
Дженнифер Энистон скучает по "Друзьям"
Интересное 11:00
В Турции сократились количество авиарейсов
Турция 10:57
В результате ДТП на трассе Баку-Сумгайыт пострадали пять человек
Общество 10:54
В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледж абитуриентов
Общество 10:48
Из Нью-Йорка в Баку: встреча с известной пианисткой (ФОТО)
Культура 10:42
Нацбанк Беларуси не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году
Беларусь 10:38