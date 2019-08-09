Трамп призвал законодателей и общество к совместной работе по контролю за оборотом оружия

Президент США Дональд Трамп призвал Сенат, Палату представителей Конгресса и общественность к совместной работе по вопросу контроля за оборотом оружия. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Серьезные обсуждения проходят в руководстве Палаты представителей и Сената по теме проверок продажи оружия гражданам. Я говорил с Национальной стрелковой ассоциацией и другими, - отметил Трамп. - Все позиции должны быть широко представлены и уважаться". Президент вновь подчеркнул недопустимость попадания оружия в руки психически нездоровых людей.

"Я большой сторонник второй поправки к конституции (право на приобретение и ношение огнестрельного оружия - прим. ТАСС), - подчеркнул он. - Но мы должны вместе работать в интересах безопасности страны. Совместные решения будут полезны для всех".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призвала в четверг президента страны воспользоваться своим правом прервать летние каникулы Сената для принятия законопроекта об усилении контроля за оборотом оружия.

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции США. Американские власти предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в стране инцидентов с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.

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