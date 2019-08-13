Трамп заявил, что США "многое узнали" из взрыва на полигоне под Архангельском

13 августа 2019 07:38 (UTC+04:00)

Взрыв во время испытаний на военном полигоне в Архангельской области помог Соединенным Штатам многое узнать, заявил президент США Дональд Трамп в твиттере, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По его словам, Вашингтон имеет в распоряжении похожие, но "более продвинутые" технологии. В своем твите он упоминает российскую крылатую ракету "Буревестник", которая в системе кодовых обозначений НАТО именуется Skyfall.

"Взрыв российской (ракеты) Skyfall заставил людей побеспокоиться о воздухе вокруг полигона и далеко за его пределами. Это нехорошо!" - написал Трамп.

По версии "Росатома", взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В госкорпорации трагедию объяснили "стечением обстоятельств", которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Взрыв на полигоне Архангельской области под Нёноксой произошел 8 августа. Минобороны объявило о гибели двух человек при испытании жидкостного реактивного двигателя. Затем "Росатом" сообщил о гибели пяти сотрудников госкорпорации.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час (при допустимых 0,6 микрозивертах в час). По данным МЧС, в настоящее время радиационный фон в Архангельской области в норме.

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