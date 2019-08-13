Трамп может назначить спецпредставителя по КНДР новым послом США в РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России американского спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источника, глава Белого дома считает Бигэна возможным кандидатом на указанный пост. Ранее американский информационный портал "Вокс" выступил с утверждением, что Трамп, вероятнее всего, назначит послом в Москве именно Бигэна. Он владеет русским языком, ранее работал в компании Ford Motor и отвечал за связи с властями других государств.

Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой подтвердить информацию о том, что Трамп может остановиться на кандидатуре Бигэна.

В статье, опубликованной на прошлой неделе в газете The Wall Street Journal, говорилось, что Трамп еще не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства США в РФ. Издание тогда отмечало, что в число возможных кандидатов входят Бигэн и посол в ФРГ Ричард Гренелл. Как констатировалось в публикации, "лицо, близкое к Гренеллу", сообщило, что этот дипломат не заинтересован в указанной должности.

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