Трамп заявил о росте инвестиций в США

14 августа 2019 21:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на рынках, заявив, что инвесторы увеличивают вложения в США, поскольку хотят стабильности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Огромные суммы денег текут в Соединенные Штаты. Люди хотят безопасности!" - написал Трамп в Twitter.

В последнее время доллар растет, а доходность американских государственных облигаций держится на рекордно низком уровне, что показывает очень большой спрос. Опасения инвесторов различны и касаются возможной рецессии в Германии, продолжающейся торговой войны между США и КНР, геополитической нестабильности из-за напряженности в Ормузском проливе, где усиливается противостояние США и Ирана. В самих США перспективы экономического роста остаются неясными, хотя ФРС не прогнозирует спада экономики в ближайшее время.

Аналогичная картина наблюдалась в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Несмотря на то, что кризис начался с финансовой системы США, инвесторы осуществляли рекордные вложения в доллар и облигации американского минфина, которые оставались наиболее надежными из имеющихся вариантов для вложений.

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