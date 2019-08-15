Произошла стрельба в Филадельфии

15 августа 2019 01:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере, четверо полицейских ранены в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал ABC6.

По словам корреспондента канала, на место происшествия стянуты силы полицейского спецназа, в воздухе ощущается запах пороха. Пострадавшие стражи порядка доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По данным полиции, операция по задержанию продолжается.

В свою очередь представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы. Это жилые кварталы города.

Ранее телеканал Fox29 в свою очередь показал кадры, снятые с вертолета, как полиция сажает в машину мужчину, закованного в наручники. Подробности происшествия пока неизвестны.

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