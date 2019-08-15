Болтон: Трамп считает, что наладил с Путиным очень хорошие личные отношения

15 августа 2019 06:19 (UTC+04:00)

Американский лидер Дональд Трамп считает, что наладил с российским президентом Владимиром Путиным очень хорошие личные отношения. Такое мнение выразил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки". Она транслировала лишь несколько фрагментов беседы с советником Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как я думаю, президент Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным", - цитирует помощника президента журналист радиостанции Джефф Сэлдин в Twitter.

"Существует много вопросов, по которым у нас есть разногласия, без сомнения, <...> [Трамп] надеется, что его личные отношения [с Путиным] приведут к чему-то большему", - заключил Болтон.

31 июля Путин и Трамп провели, по словам американского лидера, конструктивный, но короткий телефонный разговор, во время которого президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин "высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке" и отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

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