Болтон заявил, что США надеются на возобновление переговоров с КНДР на рабочем уровне

Власти США надеются, что переговоры с КНДР на рабочем уровне будут возобновлены в скором времени. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду в интервью радиостанции "Голос Америки" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Выдержки из интервью приводит у себя в Twitter журналист радиостанции Уильям Галло.

"С момента встречи президента [США Дональда Трампа] с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея у нас не было каких-то переговоров по существу на рабочем уровне с КНДР. Мы надеемся, что такие [консультации] вскоре начнутся вновь", - сказал Болтон.

"Реальный вопрос заключается в том, примет ли Северная Корея четкое стратегическое решение отказаться от своего ядерного оружия и средств доставки", - отметил советник президента. Он напомнил, что Трамп во время первого саммита США и КНДР показал Ким Чен Ыну короткий фильм о том, "как может выглядеть экономическое будущее Северной Кореи, если она откажется от своей программы по разработке ядерного оружия". "Это был очень впечатляющий фильм, я видел, как северокорейская сторона смотрела его", - отметил Болтон.

Он подчеркнул, что для Пхеньяна "открыта дверь" в лучшую жизнь, но властям КНДР "нужно войти в нее, и они еще этого не сделали".

Как заявила ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, американская администрация исходит из того, что после встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе двух Корей двусторонние переговоры продолжат на рабочем уровне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и его коллеги в Пхеньяне.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры рабочего уровня.

Болтон заявил, что последние ракетные испытания КНДР не нарушают обещания, данные лидером страны Ким Чен Ыном американскому президенту Дональду Трампу, хотя вызывают беспокойство всех тех, кто следит за происходящим на Корейском полуострове.

"[Эти пуски] нарушают санкции СБ ООН, не идут вразрез с обещаниями, которое Ким Чен Ын дал президенту Трампу, это правда, но они вызывают беспокойство всех, кто наблюдает за полуостровом", - сказал он.

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