В Филадельфии задержали подозреваемого в стрельбе

Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан, сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Подозреваемый под стражей. Спецназ все еще расчищает дом", - написал Грипп в Twitter.

Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан, сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.

"Подозреваемый под стражей. Спецназ все еще расчищает дом", - написал Грипп в Twitter.

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