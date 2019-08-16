Трамп пообещал вскоре провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

16 августа 2019 02:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас на ближайшее время запланирован разговор", - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп

По словам Трампа, чем дольше идет торговая война, тем "крепче становится экономика" США.

При этом он считает, что она не продлится долго.

Торговый конфликт между США и Китаем резко обострился в первые дни августа, когда Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов в год. ЦБ Китая 5 августа опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря, а в минувшую среду еще почти на 0,5%, приблизив курс нацвалюты к психологической отметке 7 юаней за доллар. Эта мера Китая привела к опасениям того, что страна может использовать валютный курс в качестве инструмента в торговой войне с США, хотя её власти заявляли, что не собираются этого делать.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
США 01:36
Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытке подорвать экономику США
США 00:06
Кандидат в президенты США Джон Хикенлупер вышел из предвыборной гонки
США 15 августа 21:47
Узбекско-китайское СП закупает запчасти путем тендера
Тендеры 15 августа 17:50
Китай ограничил импорт золота на фоне торговой войны с США
Другие страны 15 августа 17:50
Власти Гонконга объявили о мерах экономической поддержки населения на $2,5 млрд
Другие страны 15 августа 16:32
Лента новостей
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Спорт 02:49
Жители Адена на юге Йемена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов
Арабские страны 02:32
В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны
Арабские страны 01:57
Умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
США 01:36
В Турции нейтрализован опасный террорист
Турция 01:17
Бывшего министра транспорта Анголы приговорили к 14 годам тюрьмы
Другие страны 00:42
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Европа 00:23
Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытке подорвать экономику США
США 00:06
Число пострадавших в результате жесткой посадки А321 в России возросло до 75 человек
Россия 15 августа 23:47