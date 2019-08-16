Трамп пообещал вскоре провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас на ближайшее время запланирован разговор", - сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп

По словам Трампа, чем дольше идет торговая война, тем "крепче становится экономика" США.

При этом он считает, что она не продлится долго.

Торговый конфликт между США и Китаем резко обострился в первые дни августа, когда Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов в год. ЦБ Китая 5 августа опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря, а в минувшую среду еще почти на 0,5%, приблизив курс нацвалюты к психологической отметке 7 юаней за доллар. Эта мера Китая привела к опасениям того, что страна может использовать валютный курс в качестве инструмента в торговой войне с США, хотя её власти заявляли, что не собираются этого делать.

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