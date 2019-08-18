Трамп пригрозил объявить "Антифа" террористической организацией

18 августа 2019 05:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами. Соответствующую инициативу он опубликовал в своем твиттере, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Идея Трампа прозвучала на фоне подготовки Портленда к крупнейшей в США за последние месяцы политической демонстрации, напоминает The Guardian. Издание подчеркивает, что власти ожидают превращения митинга в акции насилия. Трамп подчеркнул, что внимательно следит за происходящим в городе.

В "Антифа" включают ультралевые организацией, которые изначально ставят своей целью борьбу с фашизмом. Как напоминает The Guardian, за время правления Трампа в Портленде регулярно происходят столкновения левых и правых радикалов.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз предложил принять резолюцию, которая признает "Антифа" террористической организацией. В частности, он обратил внимание на группировку из Портленда "Роуз Сити антифа", которая "откровенно отрицает авторитет правоохранительных органов США".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом
США 03:05
США приветствовали урегулирование в Судане
США 01:15
В США предъявили обвинения стрелку из Филадельфии, ранившему шестерых полицейских
США 17 августа 23:25
25 лучших аквапарков в мире (ФОТО)
Интересное 17 августа 15:35
В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра
Другие страны 17 августа 14:31
Ученые назвали июль 2019 года самым жарким за более чем 100 лет почти на всей планете
Другие страны 17 августа 11:40
Лента новостей
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4
Казахстан 05:55
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек (Обновлено)
Другие страны 05:21
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции
Турция 04:29
«Реал» опережает «Барсу» в таблице впервые за 818 дней
Спорт 03:45
В штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом
США 03:05
Министр финансов Аргентины подал в отставку после обвала курса песо
Другие страны 02:29
В места довоенного проживания в Сирии вернулись почти 2 млн человек
Арабские страны 01:51
США приветствовали урегулирование в Судане
США 01:15
Макрон призвал французов отказаться от насилия в пользу единства
Европа 00:29