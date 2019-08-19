Южная Корея готовится принять еще четыре F-35A из США

19 августа 2019 14:21 (UTC+04:00)

Еще четыре истребителя пятого поколения F-35A будут доставлены в Южную Корею на текущей неделе, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По его информации, южнокорейская военно-воздушная база в Чхонджу ожидает прибытия четырех истребителей производства корпорации Lockheed Martin не ранее четверга текущей недели. Вместе с новыми машинами количество F-35A на вооружении ВВС Южной Кореи достигнет восьми.

29 марта Министерство национальной обороны республики получило первые два самолета этого типа. Максимальная скорость F-35A составляет 1,8 Маха (около 2,2 тыс. км/ч), на их вооружении - ракеты различного назначения, а также корректируемые авиабомбы JDAM.

В 2014 году правительство Республики Корея заключило контракт с США стоимостью $6,8 млрд на поставку 40 истребителей F-35A. Планируется, что до конца 2019 года Южная Корея получит 10 боевых машин пятого поколения. Остальные самолеты США предоставят до 2021 года.

Ранее КНДР раскритиковала Южную Корею за начало процедуры размещения американских многофункциональных истребителей пятого поколения F-35A, заявив, что такие действия могут снова привести к созданию военной напряженности на Корейском полуострове.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Китая надеются, что США сдержат слово и отменят ограничения в отношении Huawei
Другие страны 14:40
Крупнейшие авиакомпании Южной Кореи сокращают перевозки на фоне кризиса
Другие страны 13:26
МИД Ирана предостерег США от агрессивных действий в отношении иранского танкера
Иран 12:04
Тегеран прокомментировал намерение США задержать танкер с иранской нефтью
Иран 10:46
Посол Ирана подтвердил отплытие танкера с иранской нефтью из Гибралтара
Иран 10:17
В Калифорнии спортивный автомобиль McLaren продали на торгах за рекордные $19,8 млн
США 09:55
Лента новостей
Власти Китая надеются, что США сдержат слово и отменят ограничения в отношении Huawei
Другие страны 14:40
Азербайджанская компания отмечает значительное снижение спроса на рынке автозапчастей
Бизнес 14:29
Казахстан и Германия обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий
Казахстан 14:29
Азербайджанская строительная компания отмечает значительное снижение спроса на рынке
Бизнес 14:26
СП SOCAR и Petrofac получило контракт на инженерно-технические услуги в Азербайджане
Энергетика 14:26
В Азербайджане продолжаются меры по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 14:11
Работник "Азерсу" оштрафован на три тысячи манатов
Общество 14:07
В Мексике около 1 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе минерального масла
Другие страны 14:01
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку CAN кабеля
Тендеры 14:00