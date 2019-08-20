Трамп обсудил Brexit с Джонсоном

20 августа 2019 03:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр Джонсон проинформировал президента относительно Brexit", - говорится в сообщении.

Также Трамп выразил "большой энтузиазм" относительно предстоящей встречи с Джонсоном на саммите G7 во Франции. Также отмечается, что обсуждалась в разговоре торговля и экономика.

Трамп ранее выражал поддержку выходу Британии из ЕС, а также положительно отзывался о Джонсоне как политике.

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