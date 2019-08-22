В США ученые создали из воды аналог сливочного масла

22 августа 2019 10:23 (UTC+04:00)

Ученые из Корнеллского университета в штате Нью-Йорк создали низкокалорийный аналог сливочного масла, главным образом состоящий из воды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Химикам удалось преобразовать большое количество воды с добавлением растительного масла и молочного жира в эмульсию, близкую по консистенции к сливочному маслу. Этот продукт не содержит искусственных стабилизаторов и является на 75% менее калорийным, чем сливочное масло. Столовая ложка имитации содержит 2,8 г жира и 25,2 ккал, тогда как аналогичное количество масла содержит 11 г жира и около 100 ккал.

"Мы создали нечто, сопоставимое по консистенции и вкусовым качествам со сливочным маслом", - утверждает Алиреза Аббаспуррад, ведущий автор исследования.

По его словам, химики способны менять вкус и другие характеристики продукта. "Мы можем добавлять молочные или растительные белки. Поскольку вода накапливает частицы, есть возможность изменять питательные свойства эмульсии: насыщать ее витаминами или добавлять ароматизаторы. Это совершенно новая формула", - считает Аббаспуррад.

Как отметила один из авторов исследования Мишель Ли, технология, которую ученые использовали для получения имитации, может сыграть важную роль в создании новых видов полезных для здоровья продуктов, спрос на которые в последние годы значительно возрос.

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