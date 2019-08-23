США и Китай провели телефонные переговоры по вопросам торговли

Представители США и КНР провели в среду продуктивные телефонные консультации по вопросам торговли. Об этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу сообщил в четверг телеканалу Fox Business, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается Китая, я могу сказать, что представители двух сторон провели вчера продуктивные телефонные переговоры и они созвонятся еще раз в течение нескольких дней, чтобы провести вторые такие переговоры. Мы обращаем внимание на ключевые аспекты торгового соглашения", - подчеркнул он.

По словам Кудлоу, США "по-прежнему планируют, что китайская делегация приедет сюда, в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры". "Я хочу подчеркнуть, что телефонная конференция была конструктивной", - сказал он, отметив, что не намерен раскрывать детали состоявшегося разговора.

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что консультации по торговым вопросам между Вашингтоном и Пекином возобновятся в конце текущего месяца. "Я надеюсь, что группы [представителей двух стран] возобновят контакты на будущей неделе или в течение следующих 10 дней как минимум по телефону, а вскоре после этого, возможно, состоятся личные встречи. Я не знаю, каким будет итог", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. По его словам, такое решение было принято из-за того, что Пекин не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд консультаций прошел в Шанхае 30-31 июля.

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