Bloomberg: ФАУ планирует привлечь неопытных пилотов для тестирования нового ПО для 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) планирует привлечь пилотов с небольшим опытом управления самолетами Boeing 737 MAX для тестирования работы обновленного программного обеспечения для системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.

Не более года

По их данным, эксперты ФАУ хотят понять, смогут ли пилоты с опытом полетов на самолетах семейства 737, не превышающим одного года, а также как минимум однажды управлявших 737 MAX, работать с обновленным ПО для MCAS.

Отмечается, что обучение пилотов на симуляторах должно было начаться в первую неделю сентября, однако по невыясненным причинам было отложено еще на семь дней.

С соответствующей просьбой о предоставлении неопытных пилотов, указывает агентство, ФАУ обратилось к американским авиакомпаниям Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines, которые выступают операторами самолетов 737 MAX. Эксплуатация последних в настоящее время приостановлена во всем мире.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление американского авиарегулятора передает, что ФАУ пригласило "разных пилотов мировых авиакомпаний, которые используют 737 MAX, для участия во всеобщем обучении и процессе проверки обновлений для этих воздушных средств". Рейтер отмечает, что в ведомстве не уточнили точную дату начала обучения, а также не указали необходимое количество летных часов у приглашенных к испытаниям пилотов.

В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что помимо сертификации обновленного программного обеспечения, подготовленного корпорацией Boeing, ФАУ намерена настоять на введении изменений в подготовке пилотов к эксплуатации лайнеров. Речь шла об экипажах самолетов всего семейства 737.

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