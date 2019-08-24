Трамп предложил Болсонару помощь в борьбе с пожарами в Амазонии

24 августа 2019 04:23 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в пятницу предложил бразильскому лидеру Жаиру Болсонару помощь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что поговорил [по телефону] с бразильским президентом Болсонару. Наши будущие перспективы развития торговли весьма впечатляющие, а наши отношения крепкие, возможно, сильнее, чем когда-либо прежде. Я сказал ему, что Соединенные Штаты могут помочь с пожарами в тропических лесах Амазонии, мы готовы оказать поддержку!" - написал глава Белого дома.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га (около 0,44%) лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории.

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