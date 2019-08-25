Администрация США не исключила встречи Трампа и Зарифа в Биаррице

25 августа 2019 20:51 (UTC+04:00)

Администрация США в воскресенье не стала исключать возможности встречи президента Дональда Трампа с прибывшим на саммит Группы семи (G7) главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Вероятность такого развития событий прокомментировал на полях саммита министр финансов США Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как ранее говорил президент, если Иран хочет сесть за стол переговоров, США не будут выставлять предварительных условий для таких переговоров", - цитируют высказывания Мнучина агентства AFP и Reuters.

Сам Трамп не стал комментировать прибытие в Биарриц иранского министра.

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