Госдеп одобрил продажу Литве 500 бронеавтомобилей

Госдепартамент США одобрил продажу Литве 500 бронеавтомобилей общей стоимостью 170,8 миллиона долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет об автомобилях Joint Light Tactical Vehicle (унифицированный легкий тактический автомобиль), которые сейчас стоят на вооружении сухопутных сил, спецназа и корпуса морской пехоты США.

Машины поставляются в комплекте со стрелковым вооружением (пулеметами) и патронами

"Предлагаемая продажа этого оборудования и (послепродажная) поддержка не изменят основной военный баланс в регионе", - говорится в сообщении

Сообщения в СМИ о заинтересованности Литвы в приобретении таких автомобилей появились еще в 2017 году. Предполагалось, что поставки начнутся в 2021 году. В сообщении агентства на этот счет нет пояснений.

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