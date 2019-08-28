Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных - СМИ

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана в июне текущего года уничтожило важную для Тегерана базу данных. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По версии источников издания из числа официальных лиц США, в указанной базе была собрана разведывательная информация. Она якобы была нужна Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) для планирования атак на суда, проходящие в районе Персидского залива, в частности, "выбирать, на какой танкер и где напасть". В публикации утверждается, что военные США также повредили некоторые иранские системы связи и компьютерные сети. Киберкомандование якобы не стремилось нанести ущерб иранским системам противовоздушной обороны и ракетным комплексам.

Как отмечает издание, военные США считают осуществленную кибератаку успешной. В материале заостряется внимание на том, что после 20 июня нападений на танкеры в указанном районе не было. Источники считают, что иранская сторона пока не смогла восстановить утраченные данные, а также возобновить работу ряда систем связи.

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