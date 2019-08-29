Белый дом: Трамп не соглашался с выделением G7 €20 млн на тушение пожаров в Амазонии

29 августа 2019 08:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не соглашался с решением лидеров стран Группы семи (G7) выделить €20 млн в качестве помощи в ликвидации лесных пожаров в Амазонии. Об этом заявил в среду официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты готовы помогать Бразилии в ее усилиях по борьбе с этими пожарами и не соглашались на совместную инициативу G7, которая не учитывала обсуждения этой темы с президентом [Бразилии Жаиром] Болсонару", - приводит его заявление телеканал CNN. "Наиболее конструктивным способом содействия было бы координировать действия с правительством Бразилии", - добавил Марки.

Ранее Трамп заявил, что Болсонару "усердно работает над [тушением] пожаров и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии". По словам хозяина Белого дома, президент Бразилии и его страна "пользуются полной поддержкой США".

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов.

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