Трамп предупредил, что ураган "Дориан" может стать одним из сильнейших в истории США

29 августа 2019 16:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп предупредил, что надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан" может стать одним из сильнейших, которые обрушивались на Соединенные Штаты. Соответствующее заявление он опубликовал в четверг на своей странице в сети Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кажется, ураган "Дориан" обрушится на Флориду в воскресенье поздно вечером, - написал Трамп. - Будьте готовы и, пожалуйста, соблюдайте указания властей штата и федеральных властей. Это будет очень сильный ураган, возможно, один из сильнейших!"

Трамп также выразил удовлетворение тем, что ураган "Дориан" не нанес сильного ущерба Пуэрто-Рико и проходит в стороне от этого островного государства в Карибском море, находящегося под управлением США. В 2017 году оно сильно пострадало от разрушительных ураганов "Мария" и "Ирма".

Национальный центр по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида), в четверг сообщил, что ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане к востоку от Барбадоса, в пятницу усилится до третьей категории. Скорость ветра в пределах атмосферного явления сейчас составляет около 38 м/с. Ураган находится примерно в 240 км к северо-западу от города Сан-Хуан, столицы Пуэрто-Рико, и движется в направлении Флориды со скоростью около 5,8 м/с. В среду губернатор Флориды ввел в штате режим ЧС в связи с приближением "Дориана".

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